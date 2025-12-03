Премьер Финляндии отказал Украине в гарантиях безопасности

В настоящее время Финляндия не готова предоставить Украине гарантии безопасности. Об этом заявил финский премьер-министр Петтери Орпо в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой правительства Швеции Ульфом Кристерссоном, передает телерадиокомпания Yle.

«Гарантии безопасности - это довольно серьезная вещь. Мы не готовы давать гарантии безопасности, но можем помочь с организацией безопасности», — сказал глава финского кабмина.

Орпо добавил, что правительство Финляндии пока не видело каких-либо подробностей или конкретных предложений по гарантиям безопасности для Украины.

1 декабря президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «коалиция желающих» завершила работу над гарантиями безопасности для Украины и намерена обсудить их с США. По его словам, в ближайшие дня состоятся «ключевые обсуждения», целью которых станет уточнение степени участия Вашингтона в этих гарантиях.

Ранее Зеленский призвал к «честному» миру.