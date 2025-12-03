На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Премьер Финляндии отказал Украине в гарантиях безопасности

Премьер Орпо: Финляндия не готова предоставить Украине гарантии безопасности
true
true
true
close
Lehtikuva/Kimmo Penttinen via Reuters

В настоящее время Финляндия не готова предоставить Украине гарантии безопасности. Об этом заявил финский премьер-министр Петтери Орпо в ходе пресс-конференции по итогам встречи с главой правительства Швеции Ульфом Кристерссоном, передает телерадиокомпания Yle.

«Гарантии безопасности - это довольно серьезная вещь. Мы не готовы давать гарантии безопасности, но можем помочь с организацией безопасности», — сказал глава финского кабмина.

Орпо добавил, что правительство Финляндии пока не видело каких-либо подробностей или конкретных предложений по гарантиям безопасности для Украины.

1 декабря президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «коалиция желающих» завершила работу над гарантиями безопасности для Украины и намерена обсудить их с США. По его словам, в ближайшие дня состоятся «ключевые обсуждения», целью которых станет уточнение степени участия Вашингтона в этих гарантиях.

Ранее Зеленский призвал к «честному» миру.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами