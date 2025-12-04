Bloomberg рассказал, как Рим после колебаний изменил стратегию по Украине

Bloomberg: Италия после колебаний изменила свою стратегию по Украине

Итальянские власти после колебаний решили пересмотреть свою политику оказания военной помощи Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По мнению агентства, об этом свидетельствует заявление министра иностранных дел Италии Антонио Таяни о прекращении участия страны в программе поставок вооружения Киеву.

«Эти заявления — явный признак того, что правительство Джорджи Мелони изменило свою стратегию после того, как у него закончились средства и возникла напряженность внутри правящей коалиции», — говорится в статье.

Bloomberg отмечает, что правительство Италии стало первым, кто прямо заявил о том, что Украине не нужно предоставлять дополнительное вооружение во время переговоров по прекращению огня. Кроме того, подчеркивает агентство, высказывания Таяни противоречат тому, о чем говорит Ассоциация аэрокосмической, охранной и оборонной промышленности Европы, настаивающая на наращивании оборонного производства.

Накануне министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил надежду, что в скором времени Киеву больше не понадобится оружие, поскольку будет достигнуто мирное соглашение.

Ранее президент Финляндии призвал не ждать абсолютно «справедливого» мира на Украине.