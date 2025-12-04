На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Bloomberg рассказал, как Рим после колебаний изменил стратегию по Украине

Bloomberg: Италия после колебаний изменила свою стратегию по Украине
true
true
true
close
Shutterstock

Итальянские власти после колебаний решили пересмотреть свою политику оказания военной помощи Украине. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По мнению агентства, об этом свидетельствует заявление министра иностранных дел Италии Антонио Таяни о прекращении участия страны в программе поставок вооружения Киеву.

«Эти заявления — явный признак того, что правительство Джорджи Мелони изменило свою стратегию после того, как у него закончились средства и возникла напряженность внутри правящей коалиции», — говорится в статье.

Bloomberg отмечает, что правительство Италии стало первым, кто прямо заявил о том, что Украине не нужно предоставлять дополнительное вооружение во время переговоров по прекращению огня. Кроме того, подчеркивает агентство, высказывания Таяни противоречат тому, о чем говорит Ассоциация аэрокосмической, охранной и оборонной промышленности Европы, настаивающая на наращивании оборонного производства.

Накануне министр иностранных дел Италии Антонио Таяни выразил надежду, что в скором времени Киеву больше не понадобится оружие, поскольку будет достигнуто мирное соглашение.

Ранее президент Финляндии призвал не ждать абсолютно «справедливого» мира на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами