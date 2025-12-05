Путин раскрыл долю нацвалют во взаиморасчетах России и Индии

Путин: Россия и Индия последовательно переходят на нацвалюты, их доля — 96%

Россия и Индия последовательно переходят на национальные валюты во взаиморасчетах, их доля на сегодняшний день составляет 96%. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин во время заявления по итогам российско-индийских переговоров, трансляция велась на телеканале «Россия 24».

«Страны последовательно переходят во взаиморасчетах на национальные валюты, их доля в коммерческих сделках составляет уже 96%», — сказал российский лидер.

Путин заявил, что переговоры с премьером Индии Нарендрой Моди прошли в конструктивной и дружеской атмосфере. Глава российского государства также поблагодарил индийского премьер-министра за возможность обсудить ключевые темы тет-а-тет.

Переговоры Путина и Моди в Нью-Дели продолжались более двух часов.

4 декабря Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. Моди приехал с кортежем на авиабазу индийских ВВС Палам, чтобы лично встретить президента России. Как рассказали в правительстве Индии, готовность премьера встретить главу российского государства — редкий жест.

Ранее Моди подарил Путину «Песнь Бога».