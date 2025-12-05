На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин рассказал о результатах переговоров с премьером Индии Моди

Путин высоко оценил встречу с Моди и назвал подписанные соглашения солидными
Александр Казаков/РИА Новости

Президент России Владимир Путин сообщил, что переговоры с премьером Индии Нарендрой Моди прошли в конструктивной и дружеской атмосфере. Об этом пише РИА Новости.

Российский лидер поблагодарил индийского премьер-министра за возможность обсудить ключевые темы тет-а-тет. Путин отметил, что стороны подробно разобрали весь спектр двустороннего взаимодействия, включая наиболее чувствительные направления.

«Вас, господин премьер-министр, и всех индийских коллег за теплый радушный прием, оказанный российской делегации», — сказал Путин в ходе заявления по итогам российско-индийских переговоров.

Президент также пояснил, что по итогам переговоров был сформирован солидный пакет соглашений, отражающий дальнейшие планы сотрудничества между Россией и Индией.

Переговоры Владимира Путина и Нарендры Моди в Нью-Дели продолжались более двух часов.

4 декабря Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. Моди приехал с кортежем на авиабазу индийских ВВС Палам, чтобы лично встретить президента России. Как рассказали в правительстве Индии, готовность премьера встретить главу российского государства — редкий жест.

Нью-Дели тщательно готовился к визиту Путина. Индийскую столицу украсили флагами РФ и Индии, ранним утром по главным улицам города проехали поливальные машины. Кроме того, на центральных улицах в Нью-Дели развесили плакаты с фотографиями Путина и Моди. Они сопровождаются надписями на русском языке и хинди.

Ранее Моди подарил Путину «Песнь Бога».

