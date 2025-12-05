Помощник президента рассказал, сколько продлилась беседа Путина и Моди тет-а-тет

Ушаков: беседа Путина и Моди тет-а-тет длилась более двух с половиной часов

Личная встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди длилась более двух с половиной часов. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, пишет ТАСС.

Он уточнил, что беседа прошла в формате тет-а-тет.

4 декабря Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом. До этого Моди приехал с кортежем на авиабазу индийских ВВС Палам, чтобы лично встретить президента России. Как рассказали в правительстве Индии, готовность премьера встретить главу российского государства — редкий жест.

Нью-Дели тщательно готовился к визиту Путина. Индийскую столицу украсили флагами РФ и Индии, ранним утром по главным улицам города проехали поливальные машины. Кроме того, на центральных улицах в Нью-Дели развесили плакаты с фотографиями Путина и Моди. Они сопровождаются надписями на русском языке и хинди.

Ожидается, что в Нью-Дели будет подписано 10 межправительственных документов, свыше 15 соглашений и меморандумов между коммерческими и некоммерческими структурами двух стран. В частности, будет утверждена программа культурных обменов до 2030 года.

