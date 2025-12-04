На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В посольстве России заявили о попытке Британии сорвать мирный процесс по Украине

Посольство РФ: Британия пытается сорвать мирный процесс по Украине санкциями
Watcharisma/Shutterstock/FOTODM

Великобритания пытается сорвать мирный процесс по Украине при помощи новых санкций против России. Об этом заявили в российском посольстве в Лондоне, передает ТАСС.

В диппредставительстве отметили, что в связи с очередными нелегитимными ограничительными мерами против РФ Москва оставляет за собой право на ответные действия.

«Совершенно ясно, какие цели преследуют в данном случае британские власти. Налицо явное стремление сорвать набирающий обороты переговорный процесс по мирному урегулированию конфликта вокруг Украины», — подчеркнули в посольстве.

Кроме того, в диппредставительстве добавили, что своим новым антироссийским поступком Лондон еще дальше отстраняет себя от ключевого политического процесса.

4 декабря правительство Великобритании заявило о введении санкций против Главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ (до 2010 года носило название Главное разведывательное управление, ГРУ) и некоторых офицеров ведомства, которых обвиняют в организации враждебной деятельности на территории Украины и по всей Европе. Кроме того, в санкционный список были внесены восемь россиян за враждебную киберактивность.

Ранее Захарова отреагировала на присоединение Фарерских островов к санкциям против России.

