Путин рассказал, как прошли переговоры с Уиткоффом

Президент РФ Владимир Путин заявил в интервью India Today, что на переговорах в Москве со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом удалось подробно остановиться на всех положениях американского мирного плана по Украине.

«Это была конкретная, обстоятельная беседа», — сказал Путин.

Он добавил, что еще рано комментировать переговорный процесс. По некоторым пунктам американского плана у российской стороны есть вопросы, подчеркнул глава государства.

Владимир Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом, в ходе которого он встретился с премьер-министром Нарендрой Моди. Также президент должен поучаствовать в российско-индийском бизнес-форуме.

Путин уже успел дать интервью телеканалу India Today, в котором рассказал о встрече со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, вновь прокомментировал мирный план Вашингтона, а также обвинил Киев в отказе вывести войска из Донбасса и завершить конфликт. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Вице-президент телеканала India Today Калли Пури заявила в эфире, что интервью журналистов из Индии с президентом РФ продлилось сто минут вместо часа, так как ему нравилась беседа.

