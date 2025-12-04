На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский анонсировал назначение нового руководителя своего офиса

Зеленский заявил о скором назначении нового руководителя своего офиса
Ukrainian Presidential Press Service

Президент Украины Владимир Зеленский заявил в своем Telegram-канале, что решение о назначении нового руководителя офиса главы государства вместо ушедшего в отставку Андрея Ермака будет принято в ближайшее время.

По словам Зеленского, в четверг у него прошли дополнительные встречи с кандидатами на эту должность.

«В ближайшее время будет решение о новом главе офиса», — заявил украинский лидер.

28 ноября Зеленский принял отставку главы офиса президента Андрея Ермака. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией».

54-летний Ермак занимал пост главы офиса президента Украины с 11 февраля 2020 года, перед этим он был помощником Зеленского — курировал вопросы внешней политики и международные связи. Последнее время Ермак возглавлял переговорную группу Киева по урегулированию украинского конфликта.

Ранее сообщалось, что Ермак хотел стать президентом Украины.

Новости Украины
