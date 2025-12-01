Ермаку запретили покидать Украину

Пограничники Украины получили письмо, запрещающее выпускать за рубеж уволенного главу офиса президента страны Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом сообщил народный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.
«На пограничные пункты пропуска пришло письмо о запрете на выезд с Украины Андрея Ермака», — написал парламентарий.
Подробностей Гончаренко не привел.
Вечером 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский принял отставку Ермака. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией».
54-летний Ермак занимал пост главы офиса президента Украины с 11 февраля 2020 года, перед этим он был помощником Зеленского — курировал вопросы внешней политики и международные связи. Последнее время Ермак возглавлял переговорную группу Киева по урегулированию украинского конфликта.
Ранее Ермак заявил, что уходит на фронт.