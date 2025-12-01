Ермаку запретили покидать Украину

Пограничники Украины получили уведомление о запрете на выпуск Ермака за рубеж

Пограничники Украины получили письмо, запрещающее выпускать за рубеж уволенного главу офиса президента страны Владимира Зеленского Андрея Ермака. Об этом сообщил народный депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«На пограничные пункты пропуска пришло письмо о запрете на выезд с Украины Андрея Ермака», — написал парламентарий.

Подробностей Гончаренко не привел.

Вечером 28 ноября президент Украины Владимир Зеленский принял отставку Ермака. Чиновника уволили после обыска в его квартире, который провели сотрудники антикоррупционных органов. На Западе назвали произошедшее «политическим землетрясением» и «фатальной комбинацией».

54-летний Ермак занимал пост главы офиса президента Украины с 11 февраля 2020 года, перед этим он был помощником Зеленского — курировал вопросы внешней политики и международные связи. Последнее время Ермак возглавлял переговорную группу Киева по урегулированию украинского конфликта.

Ранее Ермак заявил, что уходит на фронт.