Путин рассказал о своем внутреннем правиле

Путин заявил, что старается делать то, чего не имеет права не делать
Евгений Биятов/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил в ходе общения с с журналистами и руководством каналов Aaj Tak и India Today, что старается делать то, чего не имеет права не делать.

«Вы знаете, есть одно общее правило, которое мое правило, оно известное: я стараюсь делать то, что считаю не просто необходимым, а то, чего я не имею права не делать. Несмотря ни на что», — сказал Путин в ответ на вопрос журналистов о том, жалеет ли он о каких-то своих решениях.

Президент отметил, что во избежание грубых ошибок нужно «спешить медленно».

Владимир Путин прибыл в Индию с двухдневным государственным визитом, в ходе которого он встретился с премьер-министром Нарендрой Моди. Кроме того, президент должен поучаствовать в российско-индийском бизнес-форуме.

Путин уже успел дать интервью телеканалу India Today, в котором рассказал о встрече со спецпредставителем Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, вновь прокомментировал мирный план Вашингтона, а также обвинил Киев в отказе вывести войска из Донбасса и завершить конфликт. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Госдуме оценили планы Индии по продолжению закупок российской нефти.

