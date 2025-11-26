В Госдуме оценили планы Индии по продолжению закупок российской нефти

По соотношению «цена-качество» российская нефть является настолько привлекательным товаром, что отказаться от него для Индии было бы сложно. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Сергей Чижов.

Так он прокомментировал сообщение Bloomberg о том, что банки Индии вновь готовы финансировать поставки углеводородов из РФ.

Депутат напомнил, что Минфин США против российских нефтяных компаний месяц назад.

«Уже тогда многие аналитики предсказывали: такой шаг приведет лишь к удлинению цепочки посредников. Да, посредники не работают бесплатно, но в целом данное решение Вашингтона вряд ли существенно отразится на доходах российского бюджета. Так и произошло. Американская пресса сообщила, что разработана новая, более длинная и сложная схема закупок, благодаря которой индийские банки готовы возобновить проведение платежей за нашу нефть», — отметил Чижов.

По его мнению, новая схема формально будет соответствовать требованиям Минфина США, а банки Индии не будут напрямую иметь дело с компаниями, оказавшимися под санкциями. При этом сам доступ Вашингтона к информации о торговле Москвы и Дели теперь будет затруднен, предупредил депутат. Вносить оплату за поставки, по данным агентства Bloomberg, индийцы планируют китайскими юанями и дирхамами ОАЭ. Минфин США способен узнать подробности сделки лишь в том случае, если она проведена в долларах, констатировал Чижов.

«По соотношению цена–качество наше «черное золото» — слишком привлекательный товар, чтобы индийский бизнес мог от него отказаться. Даже несмотря на указание Вашингтона», — подчеркнул Чижов.

Как сообщило Bloomberg со ссылкой на источники, Индия разработала план по продолжению закупок российской нефти, несмотря на санкции США. По данным агентства, индийские банки готовы рассмотреть возможность финансирования торговли российской нефтью, однако при условии работы только с продавцами, не включенными в «черный список». Сделки при этом не должны нарушать санкции. Эта схема предусматривает расчет не долларами, а дирхамами ОАЭ и китайскими юанями. Индийские кредиторы будут тщательно анализировать происхождение нефти и историю танкеров, включая их участие в операциях с санкционными организациями, говорится в публикации.

Ранее в США заявили, что не могут позволить союзникам покупать российскую нефть.