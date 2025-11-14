На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп попросит начать разбирательство о контактах Билла Клинтона с Эпштейном

Трамп инициирует расследование о контактах Клинтона и других лиц с Эпштейном
Jonathan Ernst/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп объявил о своем намерении инициировать расследование предполагаемых связей Билла Клинтона и ряда других лиц со скандально известным финансистом Джеффри Эпштейном. Об этом глава Белого дома заявил на странице в соцсети Truth Social.

«Я попрошу генерального прокурора Пэм Бонди и министерство юстиции совместно с нашими великими патриотами из ФБР расследовать причастность и отношения Джеффри Эпштейна с Биллом Клинтоном», — говорится в посте.

Эпштейн обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 год организовал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек. Следствие установило, что самой юной из приглашенных на тот момент было 14 лет. Кроме того, по сообщениям СМИ, Эпштейн вывозил несовершеннолетних девушек на свой частный остров.

Впоследствии в Соединенных Штатах началось обнародование списков лиц, связанных с делом финансиста. При этом Дональд Трамп назвал документы, касающиеся дела Джеффри Эпштейна, вымышленными материалами, созданными демократами.

Ранее минюст США уволил прокурора по делам, связанным с Эпштейном и Пи Дидди.

