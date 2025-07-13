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Трамп назвал «список Эпштейна» выдумкой демократов

Трамп: список Эпштейна является творением демократов
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Annabelle Gordon/Reuters

Документы, связанные с делом финансиста Джеффри Эпштейна, являются выдумкой демократов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Годами Эпштейн, снова и снова. Зачем придавать огласке документы, написанные [бывшим президентом США Бараком] Обамой, продажной [экс-госсекретарем] Хиллари [Клинтон]», — написал глава Белого дома.

Трамп добавил, что в создании досье Эпштейна принимали участие бывшие главы ЦРУ и ФБР, а также «неудачники и преступники» из администрации экс-президента Штатов Джо Байдена. По словам американского лидера, если бы эти документы могли навредить ему, то «радикальные леваки-лунатики» уже их опубликовали.

В июне американский предприниматель Илон Маск заявил, что знает, почему в США до сих пор не опубликованы все документы по делу Эпштейна. Он считает, что в бумагах фигурирует имя Трампа. Впрочем, в бумагах, которые уже преданы огласке, оно тоже есть. Что известно об участии президента США в скандальных вечеринках Эпштейна — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Маск усомнился в доверии к Трампу из-за дела Эпштейна.

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