В США начали рассекречивать список Эпштейна

В США начали публиковать списки лиц, причастных к делу финансиста Джеффри Эпштейна, которого обвиняли в сексуальной связи с несовершеннолетними девушками, а также в торговле ими для сексуальных услуг. Об этом сообщает ТАСС.

Финансист Эпштейн, найденный мертвым в камере в 2019 году, обвинялся в том, что в период с 2002 по 2005 годы он организовал визиты в свой дом в Нью-Йорке на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек — при этом следствие установило, что самой младшей из приглашенных девушек было 14 лет. Также СМИ утверждают, что Эпштейн возил несовершеннолетних девушек на свой личный остров для тех же целей.

При этом Эпштейн водил знакомство с широким кругом предпринимателей и политиков на Западе, в том числе с основателем Microsoft Биллом Гейтсом и экс-президентами США Биллом Клинтоном и Дональдом Трампом, а также принцем Йоркским Эндрю. Против последнего выдвигались обвинения со стороны Вирджинии Робертс, которую, по ее словам, Эпштейн принуждал заниматься сексом с несколькими мужчинами, в том числе Эндрю, когда ей было 17 лет. С тех пор он практически не появлялся на публике, а в 2022 году был лишен военных титулов, королевских покровительств и титула Его Королевского Высочества.

Судья Лоретта Преска приказала опубликовать документы, связанные с делом Эпштейна в январе 2024 года, — среди документов указаны электронные письма, стенограммы свидетельских показаний, юридические заключения. Суд отмечает, что не все имена, указанные в документах, напрямую связаны с обвинениями, которые выдвигались против Эпштейна.

До этого газета The Wall Street Journal сообщила, что Джеффри Эпштейн узнал о романе Билла Гейтса с россиянкой и пытался шантажировать его.

Ранее в США на миллиардера подали иск об изнасиловании девушки с синдромом Дауна.