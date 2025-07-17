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В США уволили прокурора, занимавшуюся делами Эпштейна и Пи Дидди

WP: минюст США уволил прокурора по делам, связанным с Эпштейном и Пи Дидди
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xPHOTOlinkx/xMediaPunchx/Global Look Press

Министерство юстиции США уволило федерального прокурора Морен Коми, занимавшуюся делами финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в сексуальной связи с несовершеннолетними и торговле людьми, и рэпера Пи Дидди, которого обвиняли в преступном сговоре и принуждении к проституции. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Точная причина увольнения Коми не уточняется, неизвестно, связана ли ее отставка с делами Эпштейна и Пи Дидди. По данным издания, в уведомлении экс-прокурора указана только ссылка на «широкие полномочия», которые предоставлены президенту американской конституцией.

WP отмечает, что на прошлой неделе минюст возбудил уголовное дело против отца прокурора, Джеймса Коми, который был уволен президентом США Дональдом Трампом с поста директора ФБР еще в мае 2017 года. Экс-директор службы отказался выяснять причины своей отставки.

Ранее сообщалось, что рэпера Пи Дидди не отпустили под залог в $1 млн.

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