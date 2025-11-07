Орбан назвал две страны, которые стремятся к миру на Украине

Орбан заявил, что только США и Венгрия стремятся к миру на Украине

Только США и Венгрия действительно стремятся к мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр восточноевропейской страны Виктор Орбан во время встречи с американским президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне, передает «Интерфакс».

«Единственные страны, которые действительно выступают за мир, это США и Венгрия. Все другие государства предпочитают продолжать войну», — сказал Орбан.

По мнению главы венгерского правительства, такая позиция других западных стран объясняется ошибочной верой в возможность победы Украины на фронте. Орбан считает это неверным пониманием текущей ситуации.

Виктор Орбан в пятницу прибыл в Белый дом для встречи с Трампом.

Президент США назвал продолжающиеся боевые действия на Украине причиной того, почему его саммит с российским лидером Владимиром Путиным все еще не состоялся. Однако американский лидер выразил уверенность, что конфликт Москвы и Киева удастся завершить в недалеком будущем. В то же время Трамп отметил, что на его встречу с Владимиром Путиным в Венгрии есть «очень хороший» шанс.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Орбан не помешает вступлению Украины в Евросоюз.