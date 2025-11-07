На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Зеленский заявил, что Орбан не помешает вступлению Украины в Евросоюз

Зеленский: Россия не смогла и Орбан не сможет остановить путь Украины в ЕС
true
true
true
close
Yves Herman/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не сможет повлиять на вступление республики в Европейский союз (ЕС). Его слова приводит «Европейская правда».

«Россияне не смогли. Ему [Виктору Орбану] кажется, что, если это будет на полгода позже или еще на какой-то срок, что это остановит Украину? Нет», – сказал Зеленский.

В то же время он заметил, что Украина ничего не имеет против народа Венгрии, однако не может молчать, когда руководство соседней страны «помогает российской пропаганде».

По его словам, «мы не можем быть дипломатами, когда о нас говорят такие вещи или помогают риторикой, дипломатией или другими шагами России». Киев отстаивает «достоинство, свободу и независимость», констатировал глава государства.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно и в разных формах заявлял, что выступает против членства Украины в Евросоюзе. Он указывал, что такое развитие событий может привести к глобальному конфликту и негативно повлияет на экономику внутри блока. В Будапеште много раз подчеркивали, что будут блокировать евроинтеграцию Киева.

Ранее Орбан объяснил, почему отказывает Украине в суверенитете.

