Орбан прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Белый дом, где в ближайшее время начнутся его переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

7 ноября Bloomberg писал, что Орбан предложит Трампу пакет сделок, который включает в себя закупку американского сжиженного природного газа (СПГ) на сумму $600 млн в течение пяти лет. Помимо сделки по СПГ, в пакете предложений также указывается контракт на $100 млн с Westinghouse Electric Co. на закупку ядерного топлива, которое в настоящее время поставляет РФ.

По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, Орбан и Трамп также обсудят ситуацию вокруг Украины.

31 октября Орбан заявил хочет попросить Трампа сделать ряд исключений из американских санкций против России в энергетической сфере. Премьер намерен объяснить главе Белого дома, что это необходимо Будапешту для обеспечения энергетической безопасности. Он уже высказывал опасения, что новые санкции Вашингтона против Москвы могут негативно сказаться на интересах Венгрии, которая по-прежнему зависима от поставок энергоносителей из России на основе долгосрочных соглашений.

Ранее Трамп отказался исключить Венгрию из санкций против российской нефти.