На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Орбан прибыл в Белый дом на переговоры с Трампом

Орбан прибыл в Белый дом на встречу с Трампом
true
true
true
close
Orbán Viktor/x (ранее Twitter)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Белый дом, где в ближайшее время начнутся его переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

7 ноября Bloomberg писал, что Орбан предложит Трампу пакет сделок, который включает в себя закупку американского сжиженного природного газа (СПГ) на сумму $600 млн в течение пяти лет. Помимо сделки по СПГ, в пакете предложений также указывается контракт на $100 млн с Westinghouse Electric Co. на закупку ядерного топлива, которое в настоящее время поставляет РФ.

По словам главы венгерского МИД Петера Сийярто, Орбан и Трамп также обсудят ситуацию вокруг Украины.

31 октября Орбан заявил хочет попросить Трампа сделать ряд исключений из американских санкций против России в энергетической сфере. Премьер намерен объяснить главе Белого дома, что это необходимо Будапешту для обеспечения энергетической безопасности. Он уже высказывал опасения, что новые санкции Вашингтона против Москвы могут негативно сказаться на интересах Венгрии, которая по-прежнему зависима от поставок энергоносителей из России на основе долгосрочных соглашений.

Ранее Трамп отказался исключить Венгрию из санкций против российской нефти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами