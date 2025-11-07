Трамп объяснил отказ встречаться с Путиным в Венгрии

Трамп: саммит с Путиным не состоялся из-за продолжения боевых действий на Украине

Президент США Дональд Трамп назвал продолжающиеся боевые действия на Украине причиной того, почему его саммит с российским лидером Владимиром Путиным все еще не состоялся. Его слова приводит «Интерфакс».

«Основным разногласием стало то, что они просто пока не хотят останавливаться», — сказал Трамп.

Однако американский лидер выразил уверенность, что конфликт Москвы и Киева удастся завершить в недалеком будущем.

В то же время Трамп отметил, что на его встречу с Владимиром Путиным в Венгрии есть «очень хороший» шанс.

23 октября американский лидер Дональд Трамп заявил, что отменил переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, которые должны были состояться в Будапеште. Хозяин Белого дома принял такое решение, так как посчитал, что на встрече не удастся «добиться того, что нужно».

Комментируя ситуацию, президент РФ Владимир Путин отметил, что проведение саммита в Венгрии без предварительной подготовки было бы ошибкой. Он добавил, что речь идет скорее о переносе переговоров, а не об их отмене.

