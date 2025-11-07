Трамп одной фразой оценил вероятность встречи с Путиным

Трамп заявил, что на его встречу с Путиным в Будапеште всегда есть шанс

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что на его встречу с президентом России Владимиром Путиным в Венгрии всегда есть шанс. Его слова приводит ТАСС.

«Всегда есть шанс. Очень хороший шанс», — сказал Трамп.

Таким образом он ответил на вопрос журналистов о том, встретится ли он когда-либо с российским коллегой в Будапеште.

23 октября американский лидер Дональд Трамп заявил, что отменил переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, которые должны были состояться в Будапеште. Хозяин Белого дома принял такое решение, так как посчитал, что на встрече не удастся «добиться того, что нужно».

Комментируя ситуацию, президент РФ Владимир Путин отметил, что проведение саммита в Венгрии без предварительной подготовки было бы ошибкой. Он добавил, что речь идет скорее о переносе переговоров, а не об их отмене.

Ранее в России оценили перспективы проведения встречи Путина и Трампа в Будапеште.