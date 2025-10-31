На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Орбан планирует добиться исключений для Венгрии из санкций Трампа

Орбан: Венгрия будет добиваться освобождения от нефтяных санкций США
true
true
true
close
Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что планирует в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом убедить его в необходимости сделать несколько исключений из санкций, введенных против РФ в области энергетики. Он постарается объяснить американскому лидеру, что подобное исключение требуется Венгрии для сохранения ее энергетической безопасности, рассказал политик в интервью радиостанции Kossuth.

Орбан напомнил, что Венгрия находится внутри континента, у страны нет прямого морского сообщения, «поэтому мы вынуждены полагаться на доставку нефти и газа по трубопроводам» и американцы должны знать об этих трудностях.

«Мы должны это зафиксировать, если хотим получить исключения из санкций США, введенных против РФ», — подчеркнул венгерский премьер.

23 октября Трамп сообщил, что отменил очную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Венгрии. Как сказал американский лидер, ему показалось, что на переговорах не удастся «добиться того, что нужно». Также он ввел санкции против российских нефтяных компаний, что уже спровоцировало рост цен на сырье.

Ранее США обвинили в желании перекроить рынок нефти под себя.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами