Орбан планирует добиться исключений для Венгрии из санкций Трампа

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что планирует в ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом убедить его в необходимости сделать несколько исключений из санкций, введенных против РФ в области энергетики. Он постарается объяснить американскому лидеру, что подобное исключение требуется Венгрии для сохранения ее энергетической безопасности, рассказал политик в интервью радиостанции Kossuth.

Орбан напомнил, что Венгрия находится внутри континента, у страны нет прямого морского сообщения, «поэтому мы вынуждены полагаться на доставку нефти и газа по трубопроводам» и американцы должны знать об этих трудностях.

«Мы должны это зафиксировать, если хотим получить исключения из санкций США, введенных против РФ», — подчеркнул венгерский премьер.

23 октября Трамп сообщил, что отменил очную встречу с российским коллегой Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Венгрии. Как сказал американский лидер, ему показалось, что на переговорах не удастся «добиться того, что нужно». Также он ввел санкции против российских нефтяных компаний, что уже спровоцировало рост цен на сырье.

Ранее США обвинили в желании перекроить рынок нефти под себя.