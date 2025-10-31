На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США не стали исключать Венгрию из антироссийских санкций по нефти

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп уклонился от прямого ответа на вопрос о возможности предоставления Венгрии исключения из санкционного режима, введенного Вашингтоном в отношении России. Слова главы Белого дома приводит РИА Новости.

«Он запросил нас о предоставлении исключения. Мы его не предоставляли. Но он нас запросил», — сообщил Трамп, говоря о премьер-министре Венгрии Викторе Орбане, в беседе с журналистами на борту президентского самолета, направлявшегося из Вашингтона в Палм-Бич. Президент отправился в свое поместье Мар-а-Лаго на выходные.

Виктор Орбан ранее заявил о своих намерениях обсудить с Трампом 7 ноября в Вашингтоне необходимость сделать ряд исключений из американских санкций против России в энергетической сфере. Орбан планировал объяснить американскому лидеру, что это необходимо Венгрии для обеспечения энергетической безопасности. Он уже высказывал опасения, что новые санкции Вашингтона против Москвы могут негативно сказаться на интересах Венгрии, которая по-прежнему зависима от поставок энергоносителей из России на основе долгосрочных соглашений.

Ранее в США забили тревогу из-за позиции Трампа в отношении России.

