Стало известно о планах Венгрии закупить американский СПГ на сотни миллионов долларов

Премьер Венгрии Виктор Орбан предложит главе Белого дома Дональду Трампу пакет сделок, который включает в себя закупку американского сжиженного природного газа (СПГ) на сумму $600 млн в течение пяти лет. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники.

Агентство отмечает, что этот шаг является частью попытки венгерского премьер-министра добиться от Трампа освобождения от санкций Соединенных Штатов в отношении российской нефти, которые угрожают экономике Венгрии. Помимо сделки по СПГ, в пакете предложений также указывается контракт на $100 млн с Westinghouse Electric Co. на закупку ядерного топлива, которое в настоящее время поставляет Российская Федерация.

По данным источников агентства, детали сделки по СПГ еще, возможно, изменятся, так как переговоры еще продолжаются. Белый дом подтвердил, что Трамп и Орбан обсудят «области, которые представляют взаимный интерес», ожидается заключение сделок, охватывающих различные отрасли.

Агентство Bloomberg сообщило, что группа сенаторов США призывает Венгрию отказаться от закупок российских энергоносителей в преддверии визита премьера страны Виктора Орбана в Вашингтон. Американские законодатели призвали правительство Орбана присоединиться к инициативе Европейской комиссии, предполагающей полный отказ от импорта российских энергоресурсов к 2027 году.

Ранее Трамп высказался о российском экспорте нефти.