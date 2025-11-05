Трамп и Орбан 7 ноября обсудят ситуацию на Украине

Сийярто: ситуация вокруг Украины будет важной темой встречи Трампа и Орбана

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудят ситуацию вокруг Украины во время встречи в Вашингтоне, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Об этом сообщает ТАСС.

«Установление мира на Украине станет важным пунктом повестки дня», — сказал министр.

Он выразил надежду, что после этого США и Россия смогут договориться об урегулировании конфликта и достичь соглашения, которое «вернет мир в Центральную Европу».

Встреча Трампа и Орбана состоится 7 ноября. Премьер Венгрии хочет обсудить необходимость сделать ряд исключений из американских санкций против России в энергетической сфере.

Орбан планирует объяснить американскому лидеру, что это необходимо Будапешту для обеспечения энергетической безопасности. Он уже высказывал опасения, что новые санкции Вашингтона против Москвы могут негативно сказаться на интересах Венгрии, которая по-прежнему зависима от поставок энергоносителей из России на основе долгосрочных соглашений.

Ранее Орбан назвал премьера Польши «разжигателем войны в Европе».