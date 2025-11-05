На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп и Орбан 7 ноября обсудят ситуацию на Украине

Сийярто: ситуация вокруг Украины будет важной темой встречи Трампа и Орбана
true
true
true
close
Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обсудят ситуацию вокруг Украины во время встречи в Вашингтоне, заявил глава венгерского МИД Петер Сийярто. Об этом сообщает ТАСС.

«Установление мира на Украине станет важным пунктом повестки дня», — сказал министр.

Он выразил надежду, что после этого США и Россия смогут договориться об урегулировании конфликта и достичь соглашения, которое «вернет мир в Центральную Европу».

Встреча Трампа и Орбана состоится 7 ноября. Премьер Венгрии хочет обсудить необходимость сделать ряд исключений из американских санкций против России в энергетической сфере.

Орбан планирует объяснить американскому лидеру, что это необходимо Будапешту для обеспечения энергетической безопасности. Он уже высказывал опасения, что новые санкции Вашингтона против Москвы могут негативно сказаться на интересах Венгрии, которая по-прежнему зависима от поставок энергоносителей из России на основе долгосрочных соглашений.

Ранее Орбан назвал премьера Польши «разжигателем войны в Европе».

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами