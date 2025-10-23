Путин заявил о переносе встречи с Трампом

Путин заявил, что в заявлении Трампа речь идет о переносе встречи в Венгрии

В заявлении президента США Дональда Трампа о встрече в Будапеште речь скорее идет о переносе саммита РФ и Америки. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Скорее, это будет перенос этой встречи», — подчеркнул глава государства.

Трамп заявил, что отменил встречу с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште. Кроме того, США объявили о введении новых антироссийских санкций, которые стали первыми во второй период президентства Трампа. Почему Штаты перешли к эскалации с Москвой и как санкции скажутся на российской экономике — в материале «Газеты.Ru».

При этом, по мнению американского президента, процесс урегулирования конфликта на Украине идет «достаточно хорошо». Трамп также потребовал от российской стороны согласиться на прекращение огня по линии фронта, зафиксировав свои нынешние позиции.

23 октября, как передавало издание «Страна», украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что сорвал встречу президентов России и США.

Ранее Медведев заявил, что Россию вынудили пойти на жесткие меры.