В России оценили перспективы проведения встречи Путина и Трампа в Будапеште

Проведение саммитов президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште нельзя исключать. Об этом «Ленте.ру» заявил политолог-американист Малек Дудаков.

Он напомнил, что Россия демонстрировала готовность начать предварительную работу над саммитом. Сегодня речь идет о приостановке его подготовки, а не полной отмене контактов на высшем уровне, указал эксперт.

При этом премьер Венгрии Виктор Орбан мог увидеть слишком позитивную оценку происходящего. Он заинтересован в проведении встречи в своей стране, чтобы добиться успеха перед предстоящими выборами, сказал Дудаков.

«Орбан всегда будет в таком позитивном ключе это комментировать. Сейчас понятно, что главная задача Орбана все-таки добиться от Трампа уступок в вопросе санкций, так чтобы Венгрия смогла и дальше закупать российские энергоносители. И здесь я думаю, что он будет как раз убеждать Трампа эти санкции ограничить и все-таки поучаствовать в этом саммите в Будапеште и так далее», — предположил аналитик.

7 ноября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил мнение, что саммит Россия — США в Будапеште обязательно состоится.

23 октября американский лидер Дональд Трамп заявил, что отменил переговоры с российским коллегой Владимиром Путиным, которые должны были состояться в Будапеште. Хозяин Белого дома принял такое решение, так как посчитал, что на встрече не удастся «добиться того, что нужно».

Комментируя ситуацию, президент РФ Владимир Путин отметил, что проведение саммита в Венгрии без предварительной подготовки было бы ошибкой. Он добавил, что речь идет скорее о переносе переговоров, а не об их отмене.

Ранее в Кремле высказались о возможности проведения саммита в Венгрии.