На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп заявил о прекращении закупок Индией российской нефти

Трамп: Индия в основном прекратила закупки российской нефти
true
true
true
close
Christopher Furlong/Pool via Reuters

Индия в основном прекратила закупки российской нефти. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме, передает ТАСС.

«[Индийские компании] в основном прекратили покупать нефть у России», — сказал Трамп, комментируя результаты переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Американский лидер отметил, что торговые переговоры с главой индийского правительства идут отлично. Трамп подтвердил планы посетить Индию, предположив, что визит может состояться в 2026 году.

При этом 5 ноября председатель правления и генеральный директор индийской энергетической компании ONGC Арун Кумар Сингх заявил, что организация продолжит покупать российскую нефть через трейдеров, поскольку на них не распространяются санкции.

20 октября Трамп заявил, что Индия продолжит платить «огромные» пошлины, если не откажется от закупок российской нефти. По словам американского президента, он разговаривал с индийским премьер-министром Нарендрой Моди, и тот заявил ему, «что не собирается связываться с российской нефтью».

16 октября в Белом доме сообщили, что Индия сократила импорт российской нефти на 50% после «продуктивных дискуссий» с США.

Ранее танкер с российской нефтью замедлил ход на пути в Индию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами