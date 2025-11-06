Трамп заявил о прекращении закупок Индией российской нефти

Индия в основном прекратила закупки российской нефти. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в Белом доме, передает ТАСС.

«[Индийские компании] в основном прекратили покупать нефть у России», — сказал Трамп, комментируя результаты переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Американский лидер отметил, что торговые переговоры с главой индийского правительства идут отлично. Трамп подтвердил планы посетить Индию, предположив, что визит может состояться в 2026 году.

При этом 5 ноября председатель правления и генеральный директор индийской энергетической компании ONGC Арун Кумар Сингх заявил, что организация продолжит покупать российскую нефть через трейдеров, поскольку на них не распространяются санкции.

20 октября Трамп заявил, что Индия продолжит платить «огромные» пошлины, если не откажется от закупок российской нефти. По словам американского президента, он разговаривал с индийским премьер-министром Нарендрой Моди, и тот заявил ему, «что не собирается связываться с российской нефтью».

16 октября в Белом доме сообщили, что Индия сократила импорт российской нефти на 50% после «продуктивных дискуссий» с США.

Ранее танкер с российской нефтью замедлил ход на пути в Индию.