Танкер с российской нефтью замедлил ход на пути в Индию

Bloomberg: идущий в Индию танкер с нефтью из РФ остановился после санкций США

Танкер Furia, перевозящий российскую нефть и направлявшийся в индийский порт Сикка, замедлил ход у побережья Дании после введения минфином США санкций в отношении двух крупнейших российских нефтяных компаний. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Kpler и Vortexa.

По информации агентства, судно Furia 20 октября приняло на борт партию нефти в 730 тысяч баррелей и указало в качестве порта назначения Сикку в индийском штате Гуджарат, где расположены нефтеперерабатывающие заводы частной компнаии Reliance Industries и государственной Bharat Petroleum.

Ожидалось, что судно прибудет в пункт назначения в середине ноября, однако во вторник, 28 октября, при прохождении между Данией и Германией танкер замедлил ход и остановился.

Согласно материалу Bloomberg, танкер ранее был включен в санкционные списки Евросоюза и Великобритании. После этого индийская компания Reliance Industries заявила о намерении соблюдать санкционные ограничения и перешла к закупке нефти с Ближнего Востока. Кроме того, государственные нефтеперерабатывающие заводы Индии также стали более осторожно подходить к закупкам российского сырья.

23 октября Евросоюз официально утвердил новый, 19-й пакет санкций против России. Объединение внесло в новый пакет ограничений более 100 танкеров под иностранными флагами, перевозящих российскую нефть.

Ранее в США заявили, что Индия откажется от российской нефти после новых санкций.