В США заявили об успешном давлении на Индию

Белый дом: Индия вдвое сократила закупки нефти у РФ после переговоров с США

Индия сократила импорт российской нефти на 50% после «продуктивных дискуссий» с США. Об этом заявила представительница Белого дома в комментарии для Reuters.

Заявление Белого дома последовало сразу после завершения телефонного разговора президента США Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным.

15 октября президент США Дональд Трамп заявил, что премьер-министр Нарендра Моди заверил его, что Индия прекратит закупку нефти у России. По словам американского лидера, в разговоре с индийским политиком он заявил тому, что «не рад» закупкам нефти у России. Также Трамп заявил, что хочет заставить Китай отказаться от импорта нефти из РФ. В ответ МИД КНР заявил, что Трамп подрывает мировые цепочки поставок требованием прекратить закупки нефти у РФ.

3 октября Путин заявил, что без российской нефти цена на мировом рынке вырастет выше $100.

Ранее Путин подписал закон для снижения нагрузки на экспортеров нефти и СПГ.