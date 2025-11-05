На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Глава индийской компании сообщил о продолжении закупок нефти из России

Глава индийской ОNGC заявил, что продолжит покупать российскую нефть
true
true
true
close
hodim/Shutterstock/FOTODOM

Индийская энергетическая компания ONGC продолжит покупать российскую нефть через трейдеров, поскольку на них не распространяются санкции. Об этом на полях конференции ADIPEC в Абу-Даби заявил председатель правления и генеральный директор ONGC Арун Кумар Сингх, передает РИА Новости.

«Мы будем соблюдать абсолютно все санкции», — заявил он.

Сингх добавил, что при соблюдении санкций компания планирует делать все, что разрешено делать.

До этого агентство Bloomberg писало, что экспортеры Индии призвали премьера страны Нарендру Моди ввести экономические меры поддержки на фоне 50% пошлин США.

20 октября президент США Дональд Трамп заявил, что Индия продолжит платить «огромные» пошлины, если не откажется от закупок российской нефти. По словам американского президента, он разговаривал с индийским премьер-министром Нарендрой Моди, и тот заявил ему, «что не собирается связываться с российской нефтью».

16 октября в Белом доме сообщили, что Индия сократила импорт российской нефти на 50% после «продуктивных дискуссий» с США.

Ранее индийская компания купила пять партий российской нефти.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами