Трамп: Индия продолжит платить «огромные» пошлины, если не откажется от нефти из РФ

Индия продолжит платить «огромные» пошлины, если не откажется от закупок российской нефти. Об этом заявил президент США Дональд Трамп журналистам на борту своего самолета, передает «Интерфакс».
Он рассказал, что разговаривал с индийским премьер-министром Нарендрой Моди, и тот заявил ему, «что не собирается связываться с российской нефтью».
«Но если они хотят говорить об этом, то они просто продолжат платить огромные пошлины, а они не хотят этого делать», — сказал Трамп.
16 октября в Белом доме сообщили, что Индия сократила импорт российской нефти на 50% после «продуктивных дискуссий» с США.
На следующий день Трамп в ходе встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил, что Нью-Дели больше не будет покупать нефть из России.
В Индии признали, что работают над углублением энергетических связей с США, но не подтвердили отказ от сотрудничества с РФ.
Ранее Индия впервые закупила гайанскую нефть.