В США раскрыли ложь Зеленского о боях в Покровске

Украина сообщает, что ВСУ отбивают кварталы Красноармейска (украинское название – Покровск), однако видно, что российские войска продолжают наступление. Об этом сообщает газета The New York Times.

«В то время как украинские лидеры утверждают, что их силы отбивают кварталы, российские войска, по всей видимости, за последние несколько дней взяли под контроль юго-западную окраину Покровска», — говорится в сообщении издания.

Как пишет NYT, российские войска также заняли «две небольшие колонны» в центре города.

При этом, отмечает газета, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что почти треть всех боев вдоль линии фронта приходится на Красноармейск.

«Эти цифры не удалось подтвердить независимыми источниками», — сообщает NYT.

5 ноября сообщалось, что началась массовая сдача в плен украинских солдат в донецком Красноармейске (украинское название — Покровск). Наибольшее скопление окруженного противника наблюдается в восточной части Центрального района и в микрорайоне Пригородный. На территории проводят зачистку российские артиллеристы, минометчики и беспилотники. Все пленные бойцы говорят, что командование их бросило и перестало выходить на связь.

