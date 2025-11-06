На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В США раскрыли ложь Зеленского о боях в Покровске

NYT: Украина утверждает, что ВСУ отбивают кварталы Покровска, но ВС РФ наступают
true
true
true
close
IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Украина сообщает, что ВСУ отбивают кварталы Красноармейска (украинское название – Покровск), однако видно, что российские войска продолжают наступление. Об этом сообщает газета The New York Times.

«В то время как украинские лидеры утверждают, что их силы отбивают кварталы, российские войска, по всей видимости, за последние несколько дней взяли под контроль юго-западную окраину Покровска», — говорится в сообщении издания.

Как пишет NYT, российские войска также заняли «две небольшие колонны» в центре города.

При этом, отмечает газета, украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что почти треть всех боев вдоль линии фронта приходится на Красноармейск.

«Эти цифры не удалось подтвердить независимыми источниками», — сообщает NYT.

5 ноября сообщалось, что началась массовая сдача в плен украинских солдат в донецком Красноармейске (украинское название — Покровск). Наибольшее скопление окруженного противника наблюдается в восточной части Центрального района и в микрорайоне Пригородный. На территории проводят зачистку российские артиллеристы, минометчики и беспилотники. Все пленные бойцы говорят, что командование их бросило и перестало выходить на связь.

Ранее Залужный высказал Сырскому недовольство его действиями в ДНР.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами