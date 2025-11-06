На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На Западе узнали о выговоре Сырскому от Залужного

JW: Залужный высказал Сырскому недовольство его действиями в ДНР
Global Look Press

Бывший главком Вооруженных сил Украины (ВСУ), а в настоящее время посол страны в Великобритании Валерий Залужный раскритиковал своего преемника Александра Сырского за то, что тот не вывел войска из ДНР. Об этом сообщает немецкое издание Junge Welt.

«Залужный <...> выразил недовольство своему преемнику Александру Сырскому за то, что он не вывел войска из Донецкой Народной Республики, когда это еще было возможным», — говорится в публикации.

Как пишут авторы статьи, на Западе также усиливается критика в адрес президента Украины, который даже не пытается эвакуировать окруженных в ДНР украинских военных, подвергая их смертельной опасности. По информации источников издания, Владимир Зеленский отвергает все приказы о выводе окруженных войск, стремясь произвести впечатление на президента США как «решительный лидер».

5 ноября сообщалось, что началась массовая сдача в плен украинских солдат в донецком Красноармейске (украинское название — Покровск). Наибольшее скопление окруженного противника наблюдается в восточной части Центрального района и в микрорайоне Пригородный. На территории проводят зачистку российские артиллеристы, минометчики и беспилотники.

Ранее в Кремле обвинили Украину в сокрытии истинного состояния ВСУ в Красноармейске.

СВО: последние новости
