На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Вучич: Сербия не гарантирует дальнейший отказ от санкций против России

Вучич заявил, что не хочет менять позицию по санкциям против России
true
true
true
close
Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александар Вучич отказался гарантировать, что Белград продолжит придерживаться позиции по отказу от антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается санкций, я надеюсь на скорое завершение вооруженного конфликта, как и сказал, не могу ничего гарантировать, но я слишком стар, чтобы легко менять свое мнение», — сказал сербский лидер.

При этом он отметил, что решение по санкциям могут изменить в правительстве страны или в совете национальной безопасности.

5 ноября Вучич заявил о намерении возобновить и поддерживать экспорт боеприпасов. Он объяснил это решение экономической необходимостью и сохранением рабочих мест в своей стране. По словам президента, нейтральный Белград контролирует сделки, однако отдельные утечки вооружений в зоны боевых действий происходят.

Президент Сербии признал, что после продажи боеприпасов европейским странам, те, вероятно, передадут часть из них Украине, но добавил, что «покупатели могут делать с ними все, что захотят».

Ранее Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Сербии.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами