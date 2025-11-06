Вучич: Сербия не гарантирует дальнейший отказ от санкций против России

Вучич заявил, что не хочет менять позицию по санкциям против России

Президент Сербии Александар Вучич отказался гарантировать, что Белград продолжит придерживаться позиции по отказу от антироссийских санкций. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается санкций, я надеюсь на скорое завершение вооруженного конфликта, как и сказал, не могу ничего гарантировать, но я слишком стар, чтобы легко менять свое мнение», — сказал сербский лидер.

При этом он отметил, что решение по санкциям могут изменить в правительстве страны или в совете национальной безопасности.

5 ноября Вучич заявил о намерении возобновить и поддерживать экспорт боеприпасов. Он объяснил это решение экономической необходимостью и сохранением рабочих мест в своей стране. По словам президента, нейтральный Белград контролирует сделки, однако отдельные утечки вооружений в зоны боевых действий происходят.

Президент Сербии признал, что после продажи боеприпасов европейским странам, те, вероятно, передадут часть из них Украине, но добавил, что «покупатели могут делать с ними все, что захотят».

Ранее Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Сербии.