Зеленский провел телефонные переговоры с президентом Сербии

Зеленский и Вучич обсудили по телефону евроинтеграцию

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, что провел телефонный разговор со своим сербским коллегой Александаром Вучичем.

По словам политика, он и глава Сербии «предметно обсудили европейскую интеграцию» двух стран.

«Есть вещи, в которых можем помочь друг другу. Также говорили о возможностях для сотрудничества в сфере региональной безопасности. Наши страны одинаково в этом заинтересованы, будем работать», — написал Зеленский.

4 ноября Вучич заявил на сессии саммита по расширению Евросоюза, что не будет оправдываться перед представителями стран ЕС за отношения Белграда с Москвой и Пекином.

Также он отметил, что не собирается вмешиваться в российско-украинский конфликт.

11 июня президент Сербии впервые с начала специальной военной операции (СВО) РФ посетил Украину. Он принял участие в саммите «Украина — Юго-Восточная Европа», где также присутствовал Зеленский.

Ранее Вучич назвал Украину другом Сербии.