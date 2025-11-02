Глава Сербии не против продавать боеприпасы ЕС, даже если они попадут к Киеву

Вучич: Сербия готова поставлять боеприпасы ЕС, даже если их передадут Киеву

Сербия готова продать европейским странам боеприпасы со своих складов, даже если потом снаряды передадут Украине, заявил в интервью журналу Cicero сербский президент Александар Вучич.

«Покупатели могут делать с ними все, что захотят», — подчеркнул глава Сербии.

Он добавил, что, несмотря на военный нейтралитет республики, Белград уже сотрудничает с «европейскими друзьями» и готов наращивать военное присутствие вместе с остальными странами региона.

До этого политолог-балканист Олег Бондаренко заявил, что Вучичу рано или поздно придется сделать выбор между Россией и Западом. Эксперт допустил, что этот выбор может быть сделан не в пользу Москвы, указав на ухудшающееся поведение Вучича в отношении РФ.

В июне Вучич подтвердил готовность Сербии оказывать практическую помощь Украине — в ходе встречи с Владимиром Зеленским он предложил восстановить один-два города, пострадавших от боевых действий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Сербии заявили о катастрофе из-за решения ЕС отказаться от российского газа.