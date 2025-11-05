«Это не изменение позиции. Нам нужно выживать». Сербия возобновляет экспорт оружия

Президент Сербии Александар Вучич заявил о намерении возобновить и поддерживать экспорт боеприпасов. Он объяснил это решение экономической необходимостью и сохранением рабочих мест в своей стране. По словам Вучича, нейтральный Белград контролирует сделки, однако отдельные утечки вооружений в зоны боевых действий происходят. Ранее СВР России обвиняла Сербию в том, что ее боеприпасы использует украинская армия.

Сербия продолжит продавать боеприпасы, несмотря на предостережения Службы внешней разведки (СВР) России о возможном попадании сербской продукции на Украину. Александар Вучич объяснил это решение необходимостью поддержать оборонные предприятия и рабочие места: по его оценке, от экспорта оружия в Сербии зависят десятки тысяч граждан. При этом он подтвердил, что в отдельных случаях боеприпасы все же оказывались на территории Украины, что и стало одной из причин временной приостановки экспорта в июне.

«У нас 30 тысяч человек зависят от возможности продать эти боеприпасы кому-либо. Сейчас это хороший рынок, и мы можем продать все, что производим. Но когда продавали, получили два очень серьезных заявления СВР России против Сербии и меня лично, потому что они нашли какие-то снаряды на украинской стороне», — рассказал Вучич (цитата по РИА Новости).

Он сообщил, что это было одной из причин приостановки экспорта снарядов в июне. По его словам, Белград «не хотел вооружать ни одну из воюющих сторон» — ни Россию, ни Украину. Сейчас же, по его словам, приоритет смещается в сторону продажи продукции тем, кто готов ее приобретать, с учетом контроля за конечным применением.

«Нам нужно кому-то это продать, и мы продадим тому, кому сможем, чтобы заработать немного денег. Но мы постараемся следить за тем, чтобы эти боеприпасы не оказались в зоне боевых действий, но такое время от времени происходит», — признал Вучич.

По его данным, сербская оборонная промышленность способна ежегодно выпускать 155–160 тыс. боеприпасов различных типов: минометные калибры 60, 81 и 82 мм, снаряды советского и натовского калибров, 120 мм для гаубиц, 152 и 155 мм для танков, а также 122- и 128-мм ракеты для РСЗО. Это, по его словам, сопоставимо с возможностями ВПК Франции.

Он обратился к аудитории на саммите в Брюсселе с вопросом «разве в этом есть что-то нерациональное?» и уточнил, что речь идет о «выживании» сербской экономики.

«Это не изменение позиции. Нам нужно выживать. Я не говорю, что мы собираемся отдавать это русским или украинцам. Я говорю, что нам нужно продать это кому-то в мире», — заявил Вучич.

Заявление о готовности продавать боеприпасы Евросоюзу Александар Вучич сделал в конце прошлой недели в интервью немецкому изданию Cicero. По его словам, склады заполнены, в первую очередь минометными боеприпасами, и Белград предложил «европейским друзьям» подписать договор: «Пусть возьмут все, что у нас есть, и это будет вкладом Сербии в европейскую безопасность». На вопрос о возможности дальнейшей передачи продукции Украине президент ответил, что покупатель распоряжается купленным по своему усмотрению.

Претензии СВР

Служба внешней разведки России ранее не раз сообщала о поставках Белградом боеприпасов Киеву, вопреки заявленному нейтралитету. По информации СВР, производимые на оборонных предприятиях Сербии боеприпасы, преимущественно для тяжелых дальнобойных систем, «отправляются в интересах Украины в страны НАТО в виде полных комплектов деталей для сборки».

Это позволяет Киеву в дальнейшем «формально получать уже как бы не сербскую военную продукцию», а собранную на оружейных заводах Чехии и Болгарии.

При этом в Сербии известны реальные потребители их продукции, подчеркивали в СВР.

После заявлений СВР Вучич обещал отменять сделки при возникновении сомнений в документах или конечном пользователе. 23 июня он объявил о приостановке экспорта снарядов и о введении особых процедур для их отправки за рубеж.

В МИД РФ заявляли, что рассчитывают, что Сербия будет придерживаться отказа от поставок вооружений на Украину. Москва призывала настороженно относиться к экспортным операциям, чтобы не допустить мошеннических схем, дискредитирующих Белград и сербских производителей.