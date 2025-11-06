На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин посетил ФОК «Орбита» в Самаре

Путин приехал в физкультурно-оздоровительный комплекс «Орбита» в Самаре
Президент России Владимир Путин посетил физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) «Орбита» в Самаре. Об этом пишет РИА Новости.

Глава государства прилетел в Самару 6 ноября. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, президент в ходе этой поездки планирует выступить на пленарном заседании XIII Международного спортивного форума «Россия — спортивная держава». Кроме того, в ближайшие планы Путина входит участие в открытии новых спортивных объектов в режиме видеоконференцсвязи и заседание Совета при президенте по развитию физической культуры и спорта.

До этого Владимир Путин в ходе заседания совета по межнациональным отношениям поддержал предложение объявить 2026 год Годом единства народов России. Глава государства поручил вице-премьеру РФи Татьяне Голиковой подготовить проекты соответствующих решений.

4 ноября, в День народного единства, Путин заявил, что развитие этнокультурного многообразия является основой для взаимного согласия и уважения народов России.

Ранее Путин отметил особый вклад каждого гражданина в развитие России.

