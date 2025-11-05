На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В РФ могут объявить 2026 год Годом единства народов России

Путин поддержал предложение объявить 2026 год Годом единства народов России
Президент РФ Владимир Путин поддержал предложение объявить 2026 год Годом единства народов России. Соответствующее заявление он сделал в ходе заседания совета по межнациональным отношениям, сообщает ТАСС.

Один из участников совета предложил главе государства объявить следующий год годом единства народов страны.

«Так и сделаем», — ответил на это президент.

Он поручил вице-премьеру России Татьяне Голиковой подготовить проекты соответствующих решений.

4 ноября, в День народного единства, Путин заявил, что развитие этнокультурного многообразия является основой для взаимного согласия и уважения народов России.

За день до этого президент РФ присудил премию за вклад в укрепление народного единства российской нации. Лауреатами премии и обладателями почетного звания за вклад в укрепление единства нации стали заместитель директора ООО «Открытия» Анна Габдуллина и ученый секретарь Архитектурно-этнографического музея-заповедника «Лудорвай» в Удмуртии Павел Орлов.

Ранее Путин рассказал, что объединяет народы России.

