Путин заявил о важности развития этнокультурного многообразия

Развитие этнокультурного многообразия является основной для взаимного согласия и уважения народов России. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Эту тему он поднял во время вручения государственных наград за укрепление единства российской нации в Кремле. Церемонию провели 4 ноября, в День народного единства.

«Развитие этнокультурного многообразия - основа для взаимного уважения и согласия народов России», — сказал Путин.

Путин также заявил, что Россия стремится к дружбе и сотрудничеству со всеми народами мира.

До этого Владимир Путин заявил, что граждане России защищают суверенитет, честь и достоинство родной страны мирным и ратным трудом.

4 ноября в России отмечается День народного единства. Праздник установили в честь освобождения Москвы от польско-литовских интервентов в 1612 году. Почему тема единения звучит особенно громко именно сейчас — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин поздравил россиян с Днем народного единства.