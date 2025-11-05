Путин назвал современную альтернативу идеологии СССР

Серьезный, неквасной патриотизм может стать современной альтернативой советской идеологии, заявил на на заседании Совета по межнациональным отношениям президент России Владимир Путин. Об этом сообщает ТАСС.
Путин, комментируя слова члена-корреспондента РАН Михаила Черныша о том, что гражданская и национальная идентичность не противоречат друг другу, отметил, что в СССР была придумана эффективная формула — новая общность, советский народ. Она, подчеркнул глава государства, была идеологизирована, продвигалась и укреплялась на идеологической, идейной почве.
По словам президента, сейчас можно заменить патриотизмом прежнюю советскую идеологию. При этом, пояснил Путин, патриотизм должен быть не квасным, а серьезным и глубоким.
Глава государства отметил, что сохранение общей Родины отвечает коренным интересам каждого российского народа, поскольку является лучшей защитой, уверенностью в будущем и в будущем своих детей. Поэтому необходимо воспитывать понимание этого.
5 ноября Путин заявил о необходимости сохранить единство России.
Ранее Путин рассказал о роли системы образования в формировании национальной идентичности.