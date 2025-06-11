Путин рассказал о роли системы образования в формировании национальной идентичности

Система образования должна в том числе служить сохранению национальной идентичности и поддержке культур и традиций. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в приветствии на международном форуме министров образования «Формируя будущее», сообщает Кремль на официальном сайте.

«Школа в широком смысле должна не только давать самые передовые знания и компетенции, но и просвещать, воспитывать, помогать молодому человеку обрести прочную ценностную опору в жизни, состояться как гармоничная личность»‎, — сказал президент.

По его словам, именно такой подход использует российская система образования, отвечая важнейшей задаче — раскрыть потенциал каждого ребенка.

Кроме того, Путин заявил, что Россия настроена на взаимовыгодное сотрудничество со странами глобального Востока и Юга в образовательной сфере.

В начале мая сообщалось, что Россия и Китай могут провести двусторонние годы образования по предложению председателя КНР Си Цзиньпина. По словам Путина, в РФ считают эту идею «очень своевременной и полезной».

Ранее в Госдуме предложили сделать школьное образование платным для детей мигрантов.