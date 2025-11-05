На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин заявил о необходимости сохранить единство России

Путин: спецслужбы Запада ставят своей задачей раскачать Россию изнутри
Гавриил Григоров/РИА Новости

Западные спецслужбы ставят своей задачей раскачать Россию изнутри. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

По словам российского лидера, в распоряжение российской разведки попали копии документов спецслужб западных стран и зарубежных центров, в которых ставится цель внести раскол в российское общество с помощью раздувания конфликтов на межнациональной и религиозной почве. Путин заявил, что в этих условиях даже мелкие противоречия внутри страны стоит смягчать.

«Мы должны делать все, чтобы укреплять нашу общность, наше единство, <…> гражданскую и национальную, а значит, и государственную, общероссийскую идентичность — российскую идентичность, — подчеркнул президент.

До этого Путин на Форуме объединенных культур в Петербурге выразил уверенность в том, что национальная культура может развиваться и обогащаться, только взаимодействуя с другими культурами. Также он подчеркнул, что Россия изначально была многонациональной страной.

Ранее Путин рассказал о роли системы образования в формировании национальной идентичности.

