Путин заявил о попытках Запада развалить Россию

Путин: на Западе хотят нанести стратегическое поражение России
Григорий Сысоев/РИА Новости

Страны Запада все чаще говорят о желании нанести стратегическое поражение России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе заседания совета по межнациональным отношениям, передает сайт Кремля.

«Теперь все чаще и чаще ведут дело о некой «деколонизации России», а по сути расчленении Российской Федерации и нанесении нам все того же пресловутого стратегического поражения», — сказал глава государства.

Путин добавил, что у Запада не получалось реализовать свою цель на протяжении столетий. Несмотря на это, по словам президента, западные страны продолжают осуществлять подобные попытки.

В ходе заседания Путин также заявил, что провокаторы из-за рубежа всеми силами пытаются пошатнуть единство людей в России. Глава государства подчеркнул, что необходимо пресекать провокации, попытки разжечь рознь между гражданами Российской Федерации.

Ранее Путин заявил о необходимости сохранить единство России.

