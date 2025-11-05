На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал о попытках пошатнуть единство в России

Путин заявил, что провокаторы из-за рубежа хотят пошатнуть единство в России
true
true
true
close
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Провокаторы из-за рубежа всеми силами пытаются пошатнуть единство людей в России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что необходимо пресекать провокации, попытки разжечь рознь между гражданами Российской Федерации. Глава государства отметил, что сами провокаторы, как правило, находятся за границей, опекаются, финансируются и направляются иностранными спецслужбами.

«Цель очевидна: пошатнуть наше единство», — сказал российский лидер.

По его словам, противники РФ используют для этого «любые поводы и предлоги: и бытовые происшествия, и миграционный фактор, чтобы раскачать ситуацию, разжечь, спровоцировать конфликт». При этом они делают ставку «и на радикальные группировки, то есть на откровенно террористические методы», добавил политик.

4 ноября Путин заявил в ходе церемонии вручения государственных наград за вклад в укрепление единства нации, что граждане России защищают суверенитет, честь и достоинство родной страны мирным и ратным трудом. Он подчеркнул, что сплоченность народа позволила укрепить государственные устои, отстоять право держаться собственных корней и нравственных опор.

Ранее в МИД РФ заявили, что Запад «порвался» сам в попытке «порвать» Россию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами