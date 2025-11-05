Путин рассказал о попытках пошатнуть единство в России

Провокаторы из-за рубежа всеми силами пытаются пошатнуть единство людей в России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по межнациональным отношениям, сообщает ТАСС.

Он подчеркнул, что необходимо пресекать провокации, попытки разжечь рознь между гражданами Российской Федерации. Глава государства отметил, что сами провокаторы, как правило, находятся за границей, опекаются, финансируются и направляются иностранными спецслужбами.

«Цель очевидна: пошатнуть наше единство», — сказал российский лидер.

По его словам, противники РФ используют для этого «любые поводы и предлоги: и бытовые происшествия, и миграционный фактор, чтобы раскачать ситуацию, разжечь, спровоцировать конфликт». При этом они делают ставку «и на радикальные группировки, то есть на откровенно террористические методы», добавил политик.

4 ноября Путин заявил в ходе церемонии вручения государственных наград за вклад в укрепление единства нации, что граждане России защищают суверенитет, честь и достоинство родной страны мирным и ратным трудом. Он подчеркнул, что сплоченность народа позволила укрепить государственные устои, отстоять право держаться собственных корней и нравственных опор.

Ранее в МИД РФ заявили, что Запад «порвался» сам в попытке «порвать» Россию.