Продолжение финансовой и военной помощи Украине со стороны Европы чревато распространением вооруженного конфликта на остальные страны региона. Об этом в соцсети X заявил член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема.

«Почему европейские лидеры продолжают спонсировать войну, которая вскоре распространится на города ЕС?», — задался вопросом политик.

На фоне таких дискуссий французское издание AgoraVox предполагало, что третья мировая война может начаться на территории Европы с Калининграда. По мнению журналистов, потенциальная военно-морская блокада Валининграда со стороны НАТО может привести к третьей мировой.

В контексте военной напряженности бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин заявлял, что мир стоит перед угрозой ядерной войны из-за действий Запада. По его мнению, нужен договор, который гарантирует «хотя бы 50 лет мирной жизни». Политик подчеркнул, что США не должны пугать Россию ядерным оружием, поскольку это может стать «концом цивилизации». Тем временем Вашингтон готовится к проведению ядерных испытаний.

Ранее Кучма заявил, что третья мировая война не начнется.