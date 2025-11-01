Мир на грани ядерной войны. Сербия призвала гарантировать «хотя бы 50 лет мирной жизни»

Мир стоит перед угрозой ядерной войны из-за действий Запада, утверждает бывший вице-премьер Сербии Александр Вулин. По его мнению, нужен договор, который гарантирует «хотя бы 50 лет мирной жизни». Политик подчеркнул, что США не должны пугать Россию ядерным оружием, поскольку это может стать «концом цивилизации». Тем временем Вашингтон готовится к проведению ядерных испытаний.

Мир оказался на пороге ядерной войны в результате политики западных стран, заявил бывший вице-премьер Сербии, председатель наблюдательного совета «Србиягаз» и глава сербского отделения Российского исторического общества Александр Вулин.

«Третья мировая война началась в момент объединения Германии и когда началась ревизия итогов Второй мировой войны. Политика Запада довела нас до края ядерной войны, не Третьей мировой, которая давно идет, а ядерной», — отметил он в интервью РИА Новости.

В связи с этим нужно признать конец однополярного мирового порядка, считает Вулин. По его мнению, необходимо заключить новый договор, который будет гарантировать «хотя бы 50 лет мирной жизни или хотя бы жизни без крупных войн».

«У нас больше оружия, чем у кого-либо». Трамп дал старт ядерным испытаниям Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других... 30 октября 09:56

«Америка все еще суперсила»

Вулин сделал свое заявление после анонсированных президентом США Дональдом Трампом 30 октября испытаний ядерного оружия. Такое решение глава Белого дома принял на фоне успешных запусков российской крылатой ракеты «Буревестник» и подводного аппарата «Посейдон» с ядерными энергетическими установками (оба предназначены для доставки ядерных боезарядов).

«То, что делает Трамп — это попытка показать, что Америка все еще суперсила и что может угрожать всему миру ядерной катастрофой. Мы знали это и ранее, не надо было ради этого проводить учения, мог бы этого и не делать», — заметил Вулин.

Однако пугать Кремль ядерным оружием «не особенно мудро», поскольку ответ России стал бы, скорее всего, «концом цивилизации», добавил бывший вице-премьер Сербии.

Аналогичной точки зрения придерживается исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд. По его словам, любые ядерные испытания подорвут международную стабильность и безопасность.

Опасения Флойда и Вулина разделяют и в Организации Объединенных Наций. Зампредставителя генсека ООН Фархан Хак подчеркнул, что «нынешние ядерные риски уже угрожающе высоки». Он призвал избегать любых действий, которые «могут привести к просчетам или эскалации с катастрофическими последствиями».

«Конские сроки не требуются». Когда и где США могут испытать ядерное оружие? Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания. Решение главы Белого дома принято... 30 октября 15:28

Накануне министр обороны США Пит Хегсет высказал иную точку зрения: возобновление испытаний позволит снизить риск ядерного конфликта. Этот шаг — «очень ответственный способ» поддержания ядерного сдерживания, подчеркнул он на пресс-конференции по итогам совещания руководителей военных ведомств стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Куала-Лумпуре.

«Думаю, что вероятность ядерного конфликта снижается, если вы знаете, каким [арсеналом] обладаете, и уверены, что он функционирует должным образом», — добавил шеф Пентагона.

Глава комитета по разведке сената конгресса США Том Коттон в интервью телеканалу Fox News уточнил, что Вашингтон ведет речь «об очень малых, контролируемых и, вероятно, подземных взрывах» . Испытания будут «необходимым и желанным шагом», резюмировал он.

США намерены приступить к испытания ядерного оружия после 33-летнего перерыва. В 1996 году Вашингтон подписал Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), но не ратифицировал его (Москва ратифицировала ДВЗЯИ в 2000 году, но в 2023-м отозвала свою ратификацию). При этом Белый дом сохранял фактический мораторий на испытания, сопровождающиеся ядерными взрывами.

«Мы сделаем то же самое»

10 октября Путин заявил, что некоторые страны готовятся к проведению ядерных испытаний, и Россия ответит тем же, если они решат провести реальные испытания ядерных вооружений.

«Всегда есть соблазн проверить эффективность того боевого топлива, которое в ракетах хранится уже много, много лет. На компьютерах все это проигрывается. Специалисты считают, что этого достаточно, но кое-кто из этих специалистов полагает, что надо бы провести натурные испытания. И в некоторых странах об этом думают, насколько нам известно, даже готовятся. Вот я и сказал, что если проведут, то и мы сделаем то же самое», — подчеркнул российский лидер.

Российский полигон на архипелаге Новая Земля уже несколько лет поддерживается в готовности к возможному возобновлению ядерных испытаний.

«Ничего хорошего в этом нет»: как Россия ответит на возможные ядерные испытания США Россия будет действовать по ситуации, если какая-то страна нарушит мораторий на ядерные испытания... 30 октября 17:06

22 сентября Путин подчеркнул, что Москва планирует сохранить статус-кво, сложившийся благодаря Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), «чтобы не провоцировать гонку вооружений». Кроме того, Россия готова придерживаться ДСНВ еще в течение года после его истечения в феврале 2026-го.

Вашингтон на официальном уровне пока не присоединился к российской инициативе.