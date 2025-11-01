Кучма заявил, что третья мировая война не начнется

Третья мировая война из-за конфликта на Украине вряд ли начнется, поскольку ядерное сдерживание является главным фактором безопасности. Об этом в интервью «Би-би-си» заявил бывший президент Украины Леонид Кучма.

«Как украинец я верю в силу нашей армии, а как ракетчик — знаю о силе ядерного сдерживания. Поэтому наша война точно когда-то закончится, а Третья мировая, которая может быть только ядерной, вряд ли когда-то начнется», — считает политик.

При этом, по словам Кучмы, для него на момент осени 2025 года два главных слова, связанных с Украиной, - «надежда» и «тревога». Бывший президент также не исключает «очень тяжелой» зимы для Украины.

«Надежда — потому что много признаков позволяют надеяться, что война все-таки движется к концу. А тревога — потому что война еще далеко не закончилась, а необходимое для борьбы единство где-то уже «пошло трещинами»», — считает бывший лидер.

В четверг, 30 октября, президент США Дональд Трамп сообщил о своем решении проводить испытания ядерного оружия «на равных условиях» с другими государствами, располагающими, по его мнению, аналогичными разработками. В своем аккаунте в Truth Social он подчеркнул необходимость немедленного запуска этого процесса. Том Коттон, председатель сенатского комитета по разведке, допустил, что объявленные Трампом ядерные испытания могут представлять собой небольшие, контролируемые подземные взрывы.

