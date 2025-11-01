На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Кучма заявил, что третья мировая война не начнется

close
РИА Новости

Третья мировая война из-за конфликта на Украине вряд ли начнется, поскольку ядерное сдерживание является главным фактором безопасности. Об этом в интервью «Би-би-си» заявил бывший президент Украины Леонид Кучма.

«Как украинец я верю в силу нашей армии, а как ракетчик — знаю о силе ядерного сдерживания. Поэтому наша война точно когда-то закончится, а Третья мировая, которая может быть только ядерной, вряд ли когда-то начнется», — считает политик.

При этом, по словам Кучмы, для него на момент осени 2025 года два главных слова, связанных с Украиной, - «надежда» и «тревога». Бывший президент также не исключает «очень тяжелой» зимы для Украины.

«Надежда — потому что много признаков позволяют надеяться, что война все-таки движется к концу. А тревога — потому что война еще далеко не закончилась, а необходимое для борьбы единство где-то уже «пошло трещинами»», — считает бывший лидер.

В четверг, 30 октября, президент США Дональд Трамп сообщил о своем решении проводить испытания ядерного оружия «на равных условиях» с другими государствами, располагающими, по его мнению, аналогичными разработками. В своем аккаунте в Truth Social он подчеркнул необходимость немедленного запуска этого процесса. Том Коттон, председатель сенатского комитета по разведке, допустил, что объявленные Трампом ядерные испытания могут представлять собой небольшие, контролируемые подземные взрывы.

Ранее военный эксперт объяснил, зачем Трампу понадобились ядерные испытания.

