В Эстонии задержали блогера за передачу контента подсанкционным российским СМИ

ERR: в Эстонии задержан блогер Беседин за антигосударственную деятельность
oleg.besedin/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Полиция безопасности Эстонии задержала блогера и журналиста-документалиста Олега Беседина по подозрению в деятельности, направленной против государства, и в передаче материалов подсанкционным российским СМИ. Об этом сообщает телерадиокомпания ERR.

По ее данным, создатель популярной в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) группы «Таллиннцы» был задержан 4 ноября.

Блогера подозревают в «ненасильственной деятельности, направленной против Эстонской Республики», а также в нарушении санкций Европейского союза (неоднократная передача контента российским медиаресурсам, внесенным в «черный список»).

За первое правонарушение журналисту грозит наказание в виде лишения свободы сроком от двух до 15 лет, за второе — штраф или тюремное заключение на срок до пяти лет.

13 октября в Эстонии за поддержку русского языка задержали экс-депутата латвийского парламента и депутата Рижской думы Алексея Росликова. 5 июня на выступлении в латвийском сейме он назвал русский язык родным во время рассмотрения декларации «Об устранении лингвистических последствий» якобы проводившейся в годы СССР в Латвии «русификации». После этого в отношении депутата возбудили уголовное дело по обвинению в оказании содействия РФ в «действиях против республики и разжигании национальной ненависти и вражды».

Ранее в Польше арестовали украинца по делу о шпионаже в пользу России.

