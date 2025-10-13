Латвийского депутата задержали за поддержку русскоязычных граждан

Экс-депутат латвийского парламента и депутат Рижской думы Алексей Росликов был задержан в Эстонии. Подробности он рассказал в своем Telegram-канале

Политик известен своими выступлениями в поддержку русскоязычных граждан Латвии. В Эстонии он собирался встретиться со своими соратнкиами.

«Мы сегодня ехали в Эстонию на встречу с нашими коллегами, меня по дороге остановила полиция, сказала, что у меня запрет посещать Эстонию. Сейчас едем в «миграционку», в полицию, будем разбираться», — написал он.

До этого в отношении Росликова возбудили уголовное дело. Депутата заподозрили в оказании содействия России в «действиях против республики и разжигании национальной ненависти и вражды».

5 июня Росликов, выступая в сейме, назвал русский язык родным во время рассмотрения декларации «Об устранении лингвистических последствий» якобы проводившейся в годы СССР в Латвии «русификации».

Ранее в Латвии во время хоккейного матча произошла драка из-за русского языка.